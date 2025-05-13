iQOO Neo10 Pro+ показали на рендерах

Бренд iQOO объявил, что официальная презентация смартфона iQOO Neo10 Pro+ пройдет 20 мая в Китае. Судя по опубликованным рендерам, аппарат выйдет в специальной расцветке BMW M Motorsport, а также в обычных версиях Shiguang White и Shadow Black. Отметим стеклянную тыльную панель с текстурой, сдвоенную основную камеру, плоский 2K-экран и топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Также ожидается выход смартфона iQOO Neo 10, который должен получить 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, отдельный игровой чип Q1, быструю оперативную память LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), флеш-память UFS 4.1, жидкостную систему охлаждения Ice Dome VC, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2800:1200 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 5500 нит, фронтальную камеру на 16 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 7000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

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