Представлен производительный смартфон OPPO Reno14 Pro

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno14 Pro, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8450 с максимальной частотой до 3,25 ГГц и производительностью в бенчмарке AnTuTu 1,4 миллиона баллов.

Новинку также оснастили 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1272 точек, кадровой частотой 120 Гц и глобальной пиковой яркостью 1200 нит, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116 градусов) и 50 Мп (перископ 3,5-кратным оптическим зумом и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 6200 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, корпусом с холодноформованным стеклом, толщиной 7,48 мм и массой 201 грамм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой ColorOS 15. Смартфон оценен на китайском рынке в 3500 юаней или около 39000 рублей.