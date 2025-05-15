Представлен производительный смартфон OPPO Reno14 Pro

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno14 Pro, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8450 с максимальной частотой до 3,25 ГГц и производительностью в бенчмарке AnTuTu 1,4 миллиона баллов.

Новинку также оснастили 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1272 точек, кадровой частотой 120 Гц и глобальной пиковой яркостью 1200 нит, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116 градусов) и 50 Мп (перископ 3,5-кратным оптическим зумом и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 6200 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, корпусом с холодноформованным стеклом, толщиной 7,48 мм и массой 201 грамм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой ColorOS 15. Смартфон оценен на китайском рынке в 3500 юаней или около 39000 рублей.
Vivo X200s протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo X200s, офи…
Объявлена дата выхода Nubia Z70s Ultra Photographer Edition…
Компания Nubia объявила, что смартфон Nubia Z70s Ultra Photographer Edition будет представлен 28 апреля. …
Xiaomi 16 не получит перископную камеру …
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смар…
OPPO Find X8s+ получил аккумулятор на 6000 мАч…
Компания OPPO представила смартфон Find X8s+, который основан на 3-нанометровой однокристальной системе M…
Samsung Galaxy M16 5G оценили в 130 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy M16 5G, которая работает под у…
Внешнюю батарею Apple Vision Air слили в сеть…
Бюджетная версия гарнитуры Apple Vision Pro, которую могут назвать Apple Vision Air, продолжает обрастать…
Смартфон iQOO Z10x 5G оценен в 155 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z10x 5G, которая основана на 4-нанометровом процес…
OPPO Reno13 оценили в 65 тысяч рублей …
Компания OPPO выпустила в российскую продажу смартфон Reno13, рекомендованная цена которого составляет 65…
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor