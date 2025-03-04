Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro

Модули камер

200 Мп перископическая телефотокамера (1/1.4”, f/2.6, OIS, 3x оптический зум, 6x гибридный зум, до 100x цифровой зум);

50 Мп широкоугольная камера (f/1.4-f/2.0, OIS);

50 Мп ультраширокоугольная камера (f/2.0, 122° угол обзора, автофокус, макро от 2,5 см).

Смартфоны HONOR всегда славились инновационными решениями в области мобильной фотографии, и модель Magic7 Pro — не исключение. Этот флагман выделяется не только мощным аппаратным обеспечением камер, AI-технологиями, но и серийной съемкой, качество которой может сравниваться с полноразмерными камерами. В этом обзоре мы разберем, как HONOR Magic7 Pro справляется со съемкой в различных условиях.HONOR Magic7 Pro оснащен тремя основными камерами:Фронтальная камера: 50 Мп + 3D ToF-сенсор для точного размытия фона и быстрого фокуса.

Основная камера: 200 Мп сенсор и AI Falcon

Главный козырь Magic7 Pro — 200 Мп перископический модуль с оптической стабилизацией и AI Falcon Camera . Благодаря крупному сенсору 1/1.4” и адаптивной диафрагме (f/1.4-f/2.0 на широкоугольной камере), смартфону удается делать яркие и насыщенные снимки даже в условиях слабой освещенности.

Ультраширокоугольный модуль

50 мегапиксельный ультраширик с автофокусом и углом обзора 122° отлично справляется не только с пейзажами, но и с макросъемкой (от 2,5 см). В режиме AI Motion Sensing камера автоматически активирует серийную съемку при обнаружении движения в кадре — например, пролетающей птицы или внезапного прыжка.Искажения по краям кадра минимальны, а цвета остаются сочными даже в контровом свете.

Телеобъектив: зум без потерь

Перископическая камера с 3x оптическим и 6x гибридным зумом позволяет снимать удаленные объекты без потери деталей. Благодаря AI-обработке, даже на 10x цифровом зуме снимки сохраняют приемлемую четкость.Также OIS и алгоритмы стабилизации делают эту камеру идеальной для серийной съемки на расстоянии — например, в концертном режиме «Сцена», где AI подавляет шумы и пересветы от сцениного освещения.

Портретный режим

В Портретном режиме смартфон тоже преуспел. В данном случае помимо оптики, большую роль сыграли поддерживаемые функции искусственного интеллекта, которые естественно размывают задний фон, причем даже в случаях, когда в кадр попадают сразу несколько объектов.Еще для владельцев HONOR Magic 7 Pro стал доступен портретный режим Harcourt с улучшением на базе локальной модели Portrait Enhancement, как в серии HONOR 200. Добавлена функция "Улучшение портрета с AI" на базе облачной модели, улучшающая детализацию, особенно при плохом освещении.

Серийная съемка

Но настоящий прорыв — серийная AI-съемка HD Super Burst . Эта технология позволяет делать до 30 кадров в секунду в разрешении 12.5 Мп, сохраняя детализацию и резкость каждого кадра. Алгоритмы AI автоматически анализируют сцену, корректируют экспозицию, баланс белого и фокусировку между снимками, что критично для съемки спорта, людей, машин и тд.

Вывод

HONOR Magic7 Pro — это смартфон для тех, кто ценит скорость и качество в динамичной фотографии. Благодаря HD Super Burst , AI Motion Sensing и мощной стабилизации, он справляется с съемкой движения на уровне зеркальных камер. Дополнительные преимущества — универсальный зум, точная цветопередача и полезные AI-режимы.