Концептуальный смартфон Realme GT получил батарею на 10000 мАч

Компания Realme пополнила ассортимент концептуальных смартфонов моделью из серии GT, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. Здесь используется батарея с рекордным содержанием кремния – 10%. Аккумулятор имеет энергоемкость 887 Втч/л. Отметим, что толщина корпуса составляет меньше 8,5 мм, а масса – чуть больше 200 граммов. Такого выдающегося результата удалось достичь за счет использования внутренней конструкции Mini Diamond Architecture. Её результатом стала самая узкая материнская плата в Android-смартфонах – всего 23,4 мм. Через полупрозрачную тыльную панель можно увидеть и огромную батарею, и крошечную материнскую плату.