Samsung готовит Galaxy Z Flip7 на чипе Exynos 2500

Если верить информации западных инсайдеров, компания Samsung представит Galaxy Z Flip7 вместе с Galaxy Z Fold7 в начале июля текущего года. Однако до сих пор никто точно не может сказать, какой чип будет установлен в новом складном устройстве. Но, согласно свежему отчёту, Samsung может впервые использовать собственный процессор Exynos 2500 в складном гаджете — и этим устройством станет именно Galaxy Z Flip7. Изначально Exynos 2500 планировался для линейки Galaxy S25, но из-за проблем с производством компания была вынуждена от него отказаться, заменив на Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm. Сейчас же, судя по всему, либо производственные трудности решены, либо Samsung решила, что для Galaxy Z Flip7 с более скромными объёмами продаж это не критично.

Если слух подтвердится, процессор Exynos 2500 будет использоваться в большинстве регионов, включая Индию и Южную Корею. А вот для рынков США и Китая Samsung, по данным источника, оставит Snapdragon 8 Elite. Это станет важным шагом — впервые фирменный Exynos появится в складном смартфоне компании, что делает ситуацию особенно интересной. Exynos 2500 построен на десятиядерной архитектуре с новым графическим ускорителем Xclipse 950, который использует архитектуру AMD RDNA 3.5. Это чип флагманского уровня, и его появление в Galaxy Z Flip7 может означать, что Samsung вновь готова конкурировать с Qualcomm не только в цифрах, но и в реальной производительности. Осталось только дождаться реальных тестов.
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