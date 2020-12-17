Samsung Galaxy A50 обновили до One UI 2.5

Компания Samsung выпустила оболочку One UI 2.5 для смартфона Galaxy A50, который в свое время стал одной из самых продаваемых моделей в мире. Помимо нововведений, обновление привносит и декабрьский патч безопасности.

Напомним, что выпущенный почти два года назад смартфон получил 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, восьмиядерный процессор Exynos 9610, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти, тройную основну камеру на 25 Мп, 5 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, а также подэкранный сканер отпечатков пальцев.