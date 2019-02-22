Samsung Galaxy A50 получит внушительные характеристики

Samsung Galaxy A50 является старшей моделью линейки, обладает тем же корпусом, размерами и экраном, что и Galaxy A30, но имеет встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, тройную камеру (основной модуль на 25 Мп с апертурой f/1.7, модуль глубины на 5 Мп, широкоугольный модуль на 8 Мп с фиксированным фокусом и апертурой f/2.4), а также 25-мегапиксельную фронталку. Galaxy A50 оснащён мощным чипом Exynos 9610, 4/64 или 6/128 ГБ памяти, зарядка аккумулятора на 4000 мАч происходит от 15-Вт адаптера через разъём USB Type-C.О стоимости смартфона пока неизвестно.