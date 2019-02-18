Samsung Galaxy A50 с тройной камерой показали на фото

В сети обнаружились фотографии, на которых, как утверждает источник, изображены смартфоны Samsung Galaxy A50 и Galaxy A30. Отметим двойную основную камеру у Galaxy A30 и тройную у Galaxy A50. Также на задней панели Galaxy A30 можно заметить дактилоскопический сенсор, а вот у Galaxy A50 сканер отпечатков пальцев будет встроен под экран. Galaxy A30 получит датчики изображения разрешением 16 Мп и 5 Мп, а Galaxy A50 – датчики на 25, 5 и 8 Мп. Официальная презентация смартфонов Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 и Galaxy A10 должна состояться на выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.