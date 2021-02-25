Samsung Galaxy A52 получит защиту от воды

Авторитетный искатель утечек Эван Блэсс поделился любопытной подробностью о смартфоне Galaxy A52, выход которого ожидается в марте этого года. Утверждается, что аппарат получит защиту от воды. Степень защиты не указывается, но, вероятно, это будет IP67 или IP68. Также стало известно о четырех расцветках: черной, белой, фиолетовой и голубой.

Ранее сообщалось, что Galaxy A52 получит 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовый SuperAMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей, подэкранную фронтальную камеру на 32 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, батарею на 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки на 25 Вт, слот для карт памяти, 3,5-мм разъем для наушников и предустановленную ОС Android 11 с фирменной прошивкой One UI.