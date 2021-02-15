Samsung Galaxy A52 выйдет раньше ожидаемого

Сетевые источники поделились новыми подробностями об ожидаемых смартфонах Samsung Galaxy A52 и Galaxy A52 5G. Если раньше предполагалось, что они будут представлены в конце марта, то сейчас релиз ожидается не позднее середины следующего месяца.

По предварительным данным, Galaxy A52 5G получит защиту от воды и пыли по стандарту IP67, дисплей с частотой обновления 120 Гц и восьмиядерный чипсет Snapdragon 750G с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом для мобильных сетей пятого поколения. Ориентировочная цена Galaxy A52 5G в Европе составляет 450 евро, а вот версия без поддержки мобильных сетей пятого поколения и 90-Гц дисплеем окажется на 50 евро дешевле.