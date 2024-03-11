Samsung Galaxy A55 оценили в 480 евро

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A55 5G, которая будет стоить в Европе 480 и 530 евро за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Цена варианта с 12/256 ГБ пока не раскрывается.

Новинку оснастили 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 550 кд/м2 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, корпусом с металлической рамой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, фирменным восьмиядерным процессором Exynos 1480 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графикой Xclipse 530 на архитектуре AMD RDNA 2, слотом для карты памяти microSDXC, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями 50 Мп (датчик оптического формата 1/1,56” и OIS), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), аппаратной технологией Samsung Knox Vault для защиты информации, предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1 и гарантией четырех номерных обновлений ОС.
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