Samsung Galaxy A57 оценили в 550 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Galaxy A57, которая основана на фирменном 4-нанометровом процессоре Exynos 1680 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графическим адаптером Xclipse 550. Новинка также оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), поддержкой множества ИИ-функций, типа улучшенного Object Eraser или расшифровку голосовых записей, металлической рамкой корпуса, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, корпусом толщиной 7,4 мм и массой 196 граммов, а также предустановленной оболочкой One UI 8.5 на базе ОС Android 16 с обновлениями в течение 6 лет. Цена смартфона составляет 550 долларов за базовую версию с 8/128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor