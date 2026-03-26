Samsung Galaxy A57 уже продают в России

Некоторые российские ритейлеры дали старт продажам смартфона Samsung Galaxy A57 5G, с момента выхода которого прошли всего лишь сутки. Цена новинки составляет 50 тысяч рублей. Напомним, что смартфон имеет в своём оснащении фирменную 4-нанометровую платформу Exynos 1680 с максимальной частотой 2,9 ГГц и графикой Xclipse 550, 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), металлическую рамку корпуса, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, корпус толщиной 7,4 мм и массой 196 граммов и операционную систему Android 16 «из коробки».