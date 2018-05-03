Samsung Galaxy A6 официально анонсировали

В последнее время на мобильном рынке можно наблюдать тотальное нежелание производителями защищать свои устройства от слива в сеть. Например, сегодня вот анонсировали смартфон Samsung Galaxy A6, хотя мы о нем говорили еще несколько месяцев назад. Просто компания не смогла защитить девайс от слива информации, а теперь вот провела официальную презентацию и уточнила те моменты, которые не были раскрыты до конца. Конечно, девайс довольно интересный и кому-то он понравится даже больше, чем потенциальные конкуренты или флагманы мобильного рынка. Но, нужно понимать, что это устройство среднего уровня и сюда никто не ставил топовый дисплей, топовую камеру и все в таком духе. Это просто хороший смартфон, у которого есть масса преимуществ и довольно высокая стоимость. С китайцами не поспоришь.