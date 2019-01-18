Samsung Galaxy A60 готовят к релизу

2019-01-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy A60; [108]
На просторах интернета давно обсуждают то, что компания Samsung вроде как планирует выпустить в продажу свой первый смартфон с вырезом в дисплее. Точнее, с отверстием, которое пока что не получило никаких спецификаций и классификации. Сейчас появились новые данные о гаджете Samsung Galaxy A60, который вроде как в ближайшее время планируют отправить в продажу. Информации об этом смартфоне не так много, как хотелось бы, но самое главное здесь именно в вырезе в дисплее, позволяющем установить туда камеру и сделать экран полностью безрамочным. Будем надеяться, что данная технология не будет реализована слишком уж неудобно и мы все вскоре перейдем на подобные смартфоны. Хотя, есть ощущение, что далеко не всем такие вот решения подойдут.


Комментарии:
Появились фотографии бюджетной версии см...
Появились фотографии бюджетной версии смПоявились первые изображения и дизайн нового смартфона под названием Huawei Nova 4E. Гаджет получит 6,5-д...
Doogee провела презентацию бюджетного с...
Doogee провела презентацию бюджетного сКомпания Doogee выпустила недорогой бюджетный смартфон Y8 с 9-ой версией Android Pie. Гаджет получил 6,1-...
Смартфон Vivo V13 Pro получит пять камер...
Смартфон Vivo V13 Pro получит пять камерПоявились фото и технические характеристики нового смартфона Vivo V13 Pro. Девайс получит 6,4-дюймовый ди...
Обзор No.1 S10. Умные часы с шагомером, ...
Обзор No.1 S10. Умные часы с шагомером, Тестируемые сегодня No.1 S10 позиционируются производителем как спортивные смарт-часы, выполненные в клас...
AMD готовит архитекруту Navi...
AMD готовит архитекруту NaviНекоторые источники уверены, что компания AMD покажет видеокарты на архитектуре Navi уже в середине этого...
Слиты рендеры iPhone XI...
Слиты рендеры iPhone XIНа просторах интернета уже начали обсуждать слухи относительно того, каким будет новый смартфон яблочной ...
Fujinon GF100-200mm F5.6 R LM OIS WR офи...
Fujinon GF100-200mm F5.6 R LM OIS WR офиОфициально представлен новый телеобъектив Fujinon GF100-200mm F5.6 R LM OIS WR, который помимо своего дли...
Swiss Alp Watch Concept Black стоят 350 ...
Swiss Alp Watch Concept Black стоят 350 Официально представлены новые премиальные часы Swiss Alp Watch Concept Black, которые созданы для ценител...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор No.1 S10. Умные часы с шагомером, датчиком ритма и защитой IP68Обзор No.1 S10. Умные часы с шагомером, датчиком ритма и защитой IP68
Обзор плюсов и минусов смартфона Lenovo Z5 6/64GB. Почти средний уровень по цене бюджетногоОбзор плюсов и минусов смартфона Lenovo Z5 6/64GB. Почти средний уровень по цене бюджетного
Обзор BBK BIM 220. Настольный льдогенераторОбзор BBK BIM 220. Настольный льдогенератор
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона HUAWEI P Smart (2019) 3/32GBОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона HUAWEI P Smart (2019) 3/32GB
Обзор Huawei Watch GT 2. Умные часы с автономностью до 30 днейОбзор Huawei Watch GT 2. Умные часы с автономностью до 30 дней
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2В последнее время игровых мониторов появилось нереально много и каждый обладает какими-то своими особенны...
Обзор Lemmings. Странная головоломка...
Обзор Lemmings. Странная головоломкаИграть в головоломки на смартфоне то еще удовольствие — иногда разработчик делает слишком сложные уровни,...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая ...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая Сегодня компания Sony официально анонсировала свою новую беззеркальную камеру под названием A6400, котора...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случа...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случаВ казуальных играх геймеры ценят возможность зайти, быстро поиграть и двинуться дальше. Очень небольшая а...
Предварительный обзор Vivo Z3i Standard ...
Предварительный обзор Vivo Z3i Standard Производителям смартфонов сейчас крайне тяжело удивлять своих потенциальных покупателей — мы уже вдоволь ...
Обзор Space Pioneer. Очищаем космос от з...
Обзор Space Pioneer. Очищаем космос от зТема покорения космоса многим интересна по целому ряду причин. Например потому, что на самом деле практич...
Предварительный обзор Dell Inspiron 7000...
Предварительный обзор Dell Inspiron 7000На выставке CES 2019 показали множество интересных игровых устройств, продемонстрировали игровые мониторы...
Обзор Potion Punch. Готовим странные нап...
Обзор Potion Punch. Готовим странные напКрайне редко в последнее время мне попадаются интересные казуальные игры, которыми действительно можно ка...
Предварительный обзор MSI Prestige PS341...
Предварительный обзор MSI Prestige PS341Мы привыкли к тому, что компания MSI выпускает исключительно игровые решения — мониторы, клавиатуры, мышк...
Обзор Almost Hero. Лучший кликер...
Обзор Almost Hero. Лучший кликерБольшинство современных кликеров построены на основе довольно простых механик, которые очень быстро приед...
Предварительный обзор Lenovo Legion Y27g...
Предварительный обзор Lenovo Legion Y27gИгровые мониторы пользуются невероятной популярностью среди геймеров, так как это действительно крутой пр...
Предварительный обзор Lenovo Yoga A940. ...
Предварительный обзор Lenovo Yoga A940. На выставке CES 2019 показали массу интересных решений — ноутбуков для геймеров, здоровенных мониторов ил...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor