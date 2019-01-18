Samsung Galaxy A60 готовят к релизу

На просторах интернета давно обсуждают то, что компания Samsung вроде как планирует выпустить в продажу свой первый смартфон с вырезом в дисплее. Точнее, с отверстием, которое пока что не получило никаких спецификаций и классификации. Сейчас появились новые данные о гаджете Samsung Galaxy A60, который вроде как в ближайшее время планируют отправить в продажу. Информации об этом смартфоне не так много, как хотелось бы, но самое главное здесь именно в вырезе в дисплее, позволяющем установить туда камеру и сделать экран полностью безрамочным. Будем надеяться, что данная технология не будет реализована слишком уж неудобно и мы все вскоре перейдем на подобные смартфоны. Хотя, есть ощущение, что далеко не всем такие вот решения подойдут.