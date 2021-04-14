Samsung Galaxy A60 получил обновление до Android 11

Компания Samsung выпустила обновление до операционной системы Android 11 для смартфона Galaxy A60.

Смартфон Samsung Galaxy A60 получает новое обновление с версией прошивки A6060ZCU3CUD3. Обновление Android 11 предоставит такие функции, как автоматический сброс разрешений, пузыри чата, раздел разговоров в области уведомлений, одноразовые разрешения и исправление безопасности от марта 2021 года.

Получит ли он еще одно серьезное обновление Android смартфон Samsung Galaxy A60, к сожалению не известно, но можно ожидать, что ежеквартальных исправлений безопасности в течение следующих двух лет компания предоставит.