Samsung Galaxy A7 (2018) обновился до Android 9.0 Pie в России

Компания Samsung начала обновлять российские Galaxy A7 (2018) до свежей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Прошивка привносит новую графическую оболочку One UI со всеми особенностями девятой версии Android и февральский патч системы безопасности. Несколько дней назад прошивка стала доступна для Samsung Galaxy A8 и A9 (2018).

Напомним, что аппарат оснащается тройной основной камерой, 24 Мп фронтальной камерой с объективом с диафрагмой F/2,0, 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2220:1080 пикселей, восьмиядерным CPU с частотой 2,2 ГГц, 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч, модемом LTE Cat.6, двухдиапазонным адаптером Wi-Fi, модулем Bluetooth 5.0, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и опциональным модулем NFC.