Samsung Galaxy A70 начал получать обновление One UI 2.5 в Европе

Компания Samsung выпустила обновление One UI 2.5 на базе Android 10 в Европе для смартфона Galaxy A70.

Обновление имеет версию прошивки A705FNXXU5CTK4 и весит 1421 МБ. Как упоминалось ранее, он включает в себя последнее исправление безопасности, а также улучшения клавиатуры, Wi-Fi , функций клавиатуры и так далее. Также теперь пользователи могут использовать стикеры Bitmoji на Always On Display. Помимо обычного обновления One UI 2.5, Galaxy A70 также получает новые функции настройки Wi-Fi. Теперь пользователи могут видеть качество нового соединения, функцию запроса пароля Wi-Fi.
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