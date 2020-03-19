Samsung Galaxy A70s получил обновление до Android 10 с One UI 2.0

Похожа что компания Samsung, решила обновить до операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0 всю бюджетную серию смартфонов Galaxy A.

На этот раз обновление вышла для смартфона Samsung Galaxy A70s. Обновление вышло с номером сборки A707FDDU2BTC2 и весить 2 ГБ.

В обновление разработчики добавили: февральский патч безопасности, все основные нововведения операционной системы Android 10 и фирменной оболочки One UI 2.0. А именно новые жесты управления, обновлённую анимацию открытия приложений, улучшенный режим управления одной рукой, значок сканера отпечатков пальцев в режиме Always-on Display, новый интерфейс камеры и приложение Screen Recorder.