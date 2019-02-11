Samsung Galaxy A8s Female Edition показали на пресс-рендерах

Известный достоверными утечками инсайдер Ice Universe поделился официальными рендерами двух новых версий смартфона Samsung Galaxy A8s. Утверждается, что Samsung Galaxy A8s Female Edition с градиентной задней панелью появится в продаже уже сегодня. Причем пользователям будет доступно две новые расцветки.

Напомним, что Samsung Galaxy A8s оснащается 6,4-дюймовым Infinity-O-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой на 24 Мп, 10 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 710, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 3300 мАч.