Samsung Galaxy A8s с дисплеем Infinity-O оценен в $435 долларов

В Китае начали принимать предварительные заказы на представленный недавно смартфон Samsung Galaxy A8s, в результате чего стала известна его цена. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 435 долларов. Поставлять заказанные смартфоны начнут 31 декабря. Версия на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти выйдет позже.

Напомним, что смартфон оснастили 6,4-дюймовым Infinity-O-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой на 24 Мп, 10 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 710, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 3300 мАч.