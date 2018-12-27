Samsung Galaxy A8s стоит дешевле, чем мы думали

В сети появилась информация о том, что смартфон Samsung Galaxy A8s будет дешевле, чем изначально ожидали пользователи. Сначала в сети появились скриншоты страницы из китайского интернет-магазина, на котором цена была указана в размере 435 долларов, теперь же информация изменилась — продукт будут продавать за 408 долларов. Здесь стоит отметить, что речь идет о Китае, тогда как для остальных рынков ситуация может сильно измениться. Например, в Китае смартфон продают за одну цену, а у нас она выше на 30%. Такое уже бывало, правда с другими брендами. Так что стоит дождаться официального анонса, посмотреть на возможности продукта и на его официальную цену для нашего региона, а уже потом можно будет заниматься чем-то вроде сравнения с конкурентами.