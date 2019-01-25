Samsung Galaxy A9 Pro (2019) оказался глобальной версией Galaxy A8s

Компания Samsung представила в Корее смартфон Galaxy A9 Pro (2019), который есть не что иное как Galaxy A8s, вышедшей в Китае в начале этого месяца. Новинка выйдет в голубой, серой и зелёной расцветках. Цена смартфона в Южной Корее составит 533 доллара, а старт продаж запланирован на 28 февраля.

Напомним, что Samsung Galaxy A8s стал первым смартфоном корейского гиганта с врезанной в активную область дисплея фронтальной камерой. Он оснащается также 6,4-дюймовым Infinity-O-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой на 24 Мп, 10 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 710, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 3300 мАч.