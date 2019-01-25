Samsung Galaxy A9 Pro (2019) оказался не новинкой

2019-01-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy A9 Pro (2019); [170]
Длительное время в сети обсуждали новость о том, что Samsung Galaxy A9 Pro (2019) на самом деле является не каким-то нереально новым устройством, а просто глобальной версией модели A8s, которую анонсировали некоторое время назад. И, что самое удивительное, так оно и есть — сегодня информация подтвердилась. С одной стороны, это отличная новость для тех, кто очень хотел данный продукт и надеялся на его появление в отечественных магазинах розничной продажи. С другой, многие думали, что новый смартфон станет отличным подарком для определенной аудитории потенциальных покупателей и вот для них новость оказалось не очень приятной. Ведь если вы ждали нового смартфона, то можно смело успокоиться — на текущий момент ничего подобного нет.


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