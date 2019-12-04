Samsung Galaxy A91 на рендерах

На просторах интернета появилась информация о том, что у смартфона Samsung Galaxy A91 будет вырез в дисплее в формате отверстия по центру в верхней части. Эти данные появились буквально несколько недель назад, а сейчас на просторах интернета можно заметить уже и рендеры смартфоны, которые вроде как получены инсайдерами прямо с завода-производителя. Конечно, мы слабо верим в то, что на заводе допустили утечку такого количества изображений будущего смартфона, но если новинка и правда будет выглядеть таким образом, то мы будем только рады, ведь производитель делает очень интересные продукты за вполне разумные деньги. Пока что вырез в дисплее не кажется такой уж большой проблемой, он есть даже во флагманских смартфонах и ничего.