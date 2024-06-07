Samsung Galaxy AI появится в Galaxy Z Fold6

Компания Samsung сегодня официально подтвердила, что внедрит функции искусственного интеллекта Galaxy AI в следующее поколение своих складных устройств, что на самом деле было вполне ожидаемо. Было бы достаточно странно выпустить смартфоны Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 без технологий на базе искусственного интеллекта. Дело в том, что сегодня исполнительный вице-президент, глава отдела мобильных исследований и разработок подразделения Mobile eXperience Business компании Samsung Вон-Джун Чой опубликовал сообщение в блоге, в котором подтвердил, что компания планирует интегрировать технологии на базе искусственного интеллекта во всех следующие складные смартфоны.

Кроме того, если верить информации инсайдеров, вскоре компания Samsung расширит функцию Live Translate AI для поддержки голосовых вызовов в сторонних мессенджерах. Это будет интегрировано в модель перевода на устройстве Samsung, так что вы сможете использовать её без опасений, что личные данные будут переданы за пределы вашего смартфона при использовании сервиса Live Translate. Впрочем, конечно, пользователи уже высказали своё мнение относительно того, что доверять таким заявлениям — крайне спорная затея. Ещё ни одна компания официально не подтвердила информацию о том, что она собирает данные пользователей, при этом в интернете есть масса статей о том, что крупные компании обучают свои ИИ на основе полученных от пользователей данных. Но сама по себе функция крайне интересная.
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