Samsung Galaxy Book 6 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования ноутбука Samsung Galaxy Book 6 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие нового 12-ядерного процессора Intel Core Ultra 5 338H, 32 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Windows 11 Pro. Аппарат набрал 4136, 1764 и 7612 баллов в испытаниях single-precision, half-precision и quantized score соответственно.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Galaxy Book 5 Pro имеет в своем оснащении чипы Intel Core Ultra 200V серии Lunar Lake с нейропроцессором (NPU), производительность которого достигает 47 TOPS, 14 и 16-дюймовые Dynamic AMOLED 2X-дисплеи с разрешением QHD+, переменной частотой обновления 120 Гц и антибликовой защитой.
