Samsung Galaxy Book Flex официально представили

Длительное время мы размышляли о том, будет ли компания Samsung возвращаться на рынок ноутбуков, ведь производитель когда-то давно занимал лидирующие позиции, а теперь проигрывает рынок уже столько лет к ряду. И причина даже не в том, что компания делает плохие продукты или что-то в таком духе. Нет, просто компания вовсе ничего не выпускала на рынке ноутбуков на протяжении довольно длительного времени. И теперь в релиз в США отправилось новое устройство Samsung Galaxy Book Flex со стильным дизайном и продвинутой батареей. Устройство явно будет пользоваться спросом, ведь компания вложила массу денег в разработку и явно планирует вновь занять лидирующую позицию на рынке. Будем надеяться, что Samsung Galaxy Book Flex доедет и до нас.