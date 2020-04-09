Samsung Galaxy Buds Bean с активным шумоподавлением

Некоторое время назад компания Samsung официально представила наушники Samsung Galaxy Buds Bean, которые выглядят достаточно привлекательно и могут похвастаться весьма уникальным дизайном корпуса. Они напоминают фасоль, о чем уже пошутили абсолютно все, но благодаря этой форме наушники не выпирают за пределы уха, тем самым позволяя с комфортом слушать музыку в шапке или во время бега. Теперь же у нас появились данные о том, что компания Samsung поставила в свои наушники Samsung Galaxy Buds Bean функцию активного шумоподавления. Благодаря этому вы не будете слышать шумы вне музыки, которую вы слушаете. Очень круто и не совсем понятно, как в столь компактном решении поместили столь важный модуль. Но звучит крайне круто.