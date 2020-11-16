Samsung Galaxy Buds нового поколения ждут релиза

В последнее время популярность беспроводных наушников сильно выросла, по этой причине многие компании пытаются удовлетворить потребности пользователей и выпускают все больше и больше интересных гаджетов. Теперь вот в сети появилась информация о наушниках Samsung Galaxy Buds, которые пока что не обзавелись конечным названием и вскоре будут официально представлены. Вероятно, это будет какая-то новая реализация с тем же корпусом, только с более высоким качеством звука или активным подавлением шума. Вопрос о стоимости пока что не стоит, ведь даже официального анонса не было, так что пока что ждем какой-то точной информации о продукте, после чего уже будем сравнивать новинку с потенциальными конкурентами. Ждем анонса.