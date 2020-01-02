Samsung Galaxy Buds+ ujnjdzncz r htkbpe

На современном рынке беспроводных наушников идет настоящая война за покупателя, ведь производители со всего мира пробуют как-то привлечь внимание пользователя своими интересными решениями, низкой ценой или высоким качеством звука. Вот только проблема в том, что далеко не всем это удается. Теперь в сети появилась информация о том, что компания Samsung планирует выпустить в сеть очередное свое устройство, которое позволит уделать нос конкурентам. Называется новинка Samsung Galaxy Buds+, о ней уже есть информация на сайте регистратора. Однако до официального анонса говорить о характеристиках мы не будем, так как все слухи и слитые данные могут оказаться просто пустышкой. Ждем релиза примерно в феврале вместе со смартфонами.