Samsung Galaxy Buds выглядят очень необычно

На просторах интернета появились изображения наушников Samsung Galaxy Buds, которые, как оказалось, выглядят очень необычно. Производитель отказался от различных дополнительных декоративных элементов, оставив лишь капсулу самого наушника. В итоге устройство напоминает фасоль, но это никак не сказывается на качестве звука. Наоборот, у пользователя будет возможность использоваться гаджет с полным комфортом и наслаждаться действительно высоким качеством исполнения наушников. Вопрос только в стоимости и длительности автономной работы, так как для многих это важнейшие параметры при выборе устройства на покупку. И Samsung Galaxy Buds в этом плане могут проиграть конкурентам, ведь большую батарею сюда явно не поставишь.