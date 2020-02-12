Samsung Galaxy Buds+ звучат отлично

На презентации Samsung помимо двух смартфонов были представлены и совершенно новые умные наушники Samsung Galaxy Buds+, которые могут похвастаться достаточно интересным дизайном корпуса, высоким качеством звука и, что самое приятное, большим временем автономности. Производитель заявил, что наушники от собственной батареи могут работать в течение одиннадцати часов, после чего вы можете подключить их к кейсу, который тоже обладает собственной батареей, и подзарядить их от кейса. Тогда пользователь получит дополнительно 11 часов заряда, то есть общее время автономной работы продукта составляет 22 часа. Этого хватит, чтобы почти сутки слушать музыку или пролететь самый длинный рейс на самолете в мире. Отличные характеристики.