Samsung Galaxy C55 появился в продаже

Компания Samsung дала старт продажам смартфона Galaxy C55 на дебютном китайском рынке по цене 275 и 315 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Новинка характеризуется «кожаной» тыльной панелью, 6,7-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2400:1080 точек и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 4-нм 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 45 Вт, модемом для сотовых сетей пятого поколения, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 180 грамм, а также ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1 «из коробки».
Xiaomi 14 Ultra появился на неофициальных рендерах…
Если верить информации зарубежных изданий, смартфон Xiaomi 14 Ultra будет представлен официально 25 февра…
Realme GT Neo6 SE протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Realme GT Neo6 …
Представлен смартфон Meizu 21 Pro …
Компания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Meizu 21 Pro, которая появится в кита…
Смартфон Honor Magic 6 RSR представят на MWC 2024…
Компания Honor подтвердила большую презентацию своих смартфонов на выставке MWC 2024, которая пройдет 25 …
Селфи-камера Vivo X100 Pro теперь снимает в 4K…
Компания Vivo выпустила обновление для флагманского смартфона Vivo X100 Pro, которое в числе прочего улуч…
Samsung продала больше всех смартфонов в мире…
Отчёт известного аналитического агентства IDC о мировом рынке смартфонов в первом квартале 2024 года пока…
Google готовит повышение цены для Pixel 8a…
Если верить информации от достаточно надёжного источника, грядущий смартфон Pixel 8a от Google может быть…
Samsung объявила дату выхода Galaxy F15 5G …
Компания Samsung официально объявила, что смартфон Galaxy F15 5G будет представлен в Индии 4 марта. Также…
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor