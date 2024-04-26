Samsung Galaxy C55 появился в продаже

Новинка характеризуется «кожаной» тыльной панелью, 6,7-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2400:1080 точек и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 4-нм 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 45 Вт, модемом для сотовых сетей пятого поколения, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 180 грамм, а также ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1 «из коробки».