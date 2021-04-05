Samsung Galaxy F02s представлен официально

Компания Samsung представила доступный смартфон Galaxy F02s, который появится в продаже 9 апреля по цене в 120 и 135 долларов в зависимости от конфигурации памяти. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 450 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графикой Adreno 506 и модемом LTE, 3 или 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, тройной основной камерой с датчиками изображения разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, слотом для карт памяти microSD, модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, 3,5-мм разъемом, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт и предустановленной Android 11 с прошивкой One UI 3.1.