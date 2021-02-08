Samsung Galaxy F62 с АКБ на 7000 мАч представят через неделю

Вчерашняя утечка сообщала о том, что смартфон Samsung Galaxy F62 будет представлен уже сегодня, однако на самом деле презентация состоится только через неделю, 15 февраля. Об этом сообщает утекший в сеть официальный постер. По предварительным данным, аппарат получит операционную систему Android 11 с оболочкой One UI 3.1, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, одинарную фронтальную камеру на 32 Мп, основную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп, восьмиядерную платформу Exynos 9825 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и графикой ARM Mali-G76 MP12, который используется в Galaxy Note10, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти и аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Ориентировочная цена Galaxy F62 составляет 345 долларов.