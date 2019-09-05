Samsung Galaxy Fold начнут продавать на следующей неделе

Некоторое время назад, когда смартфон Samsung Galaxy Fold вновь пообещали вернуть в продажу, пользователи не особо верили словам производителя. Ведь гаджет уже не один раз пытались отправить в релиз и каждый раз сталкивались с серьезными проблемами в конструкции. Теперь же все проблемы решены и смартфон попадет на прилавки в Южной Корее достаточно скоро, уже на следующей неделе. После этого продукт отправят в свет и начнут продавать в других странах тоже. Вопрос только в том, когда именно гаджет попадет в Россию, сколько он будет стоять и какой у него будет гарантийный срок. Если все нормально, то можно советовать гаджет тем пользователям, которые давно хотели себе именно данное устройство с таким набором инноваций, что даже страшно подумать.