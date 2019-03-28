Samsung Galaxy Fold показали на видео

После анонса смартфона Samsung Galaxy Fold у многих возник вопрос о прочности сгиба, ведь если дисплей постоянно деформировать в одном и том же месте, то рано или поздно он просто треснет пополам. Однако, беспокоиться потенциальным покупателям не стоит, так как компания внимательно протестировала технологию и даже показала, как это происходит на заводе. Оказалось, что данный дисплей имеет специальную форму, которая не дает дисплею деформироваться слишком уж сильно и переломить дисплей просто не получится. Так что если вы планировали отдать две тысячи долларов за это устройство, то можно смело думать в этом направлении, ведь года два продукт точно проживет, а потом уже выйдет новая версия и можно будет говорить о ее возможностях.