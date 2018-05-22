Samsung Galaxy J6 с шикарным дисплеем...

В сети появилась информация о том, что смартфон Samsung Galaxy J6 получит дисплей Super AMOLED Infinity Display. Это один из самых современных мобильных дисплеев на мобильном рынке — его хвалят абсолютно все, начиная от журналистов и заканчивая самими пользователями. Вопрос лишь в том, стоит ли покупать смартфон данного уровня за столь высокую цену ради такого дисплея. То есть, если вы не замечаете разницу между этим вариантом и доступным IPS-дисплеем, то зачем платить больше? Конечно, для некоторых пользователей это важное преимущество и картинка правда прекрасная, но если вы покупаете смартфон среднего класса для игр или развлечений другого типа и вам не нужна кристальная картинка, то лучше выбрать что-то более простое. Тогда и цена будет более приемлемой, и моделей на выбор будет куда больше.