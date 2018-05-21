Samsung Galaxy J8 получил 6-дюймовый Infinity Display

Компания Samsung довольно неожиданно представила в Индии смартфон Galaxy J8, который будет стоить 280 долларов. Новинку оснастили 6-дюймовым Super AMOLED Infinity Display с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 1480:720 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 450 с графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двойной основной камерой на 16 и 5 Мп (светосила F/1,7 и F/1,9), 16-Мп фронтальной камерой с диафрагмой F/1,9, аккумулятором на 3500 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной операционной системой Android Oreo.