Samsung Galaxy J8 получил 6-дюймовый Infinity Display

2018-05-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy J8 ; [108]
Компания Samsung довольно неожиданно представила в Индии смартфон Galaxy J8, который будет стоить 280 долларов. Новинку оснастили 6-дюймовым Super AMOLED Infinity Display с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 1480:720 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 450 с графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двойной основной камерой на 16 и 5 Мп (светосила F/1,7 и F/1,9), 16-Мп фронтальной камерой с диафрагмой F/1,9, аккумулятором на 3500 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной операционной системой Android Oreo.


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