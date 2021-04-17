Samsung Galaxy Jump прошел сертификацию Bluetooth SIG

Смартфон Galaxy A32 южно-корейской компании Samsung, прошла сертификацию Bluetooth SIG.

Новый вариант Samsung Galaxy A32 с номером модели SM-A326K был сертифицирован Bluetooth SIG. Согласно списку, это устройство будет официально именоваться Galaxy Jump. Смартфон получит 6.5 дюймовый дисплей с разрешением экрана HD +. Под капотом смартфона будет трудится процессор MediaTek Dimensity 720. На задней панели устройства есть установка четырех модулей камеры: 48 Мп (широкий) + 8 Мп (сверхширокий) + 5 Мп (макро) + 2 Мп (глубина). Для селфи съемок используется 13-мегапиксельная камера. За питание будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Другие функции смартфона включают: боковой датчик отпечатков пальцев, OC Android 11 с оболочкой One UI 3.0 и поддержку сети 5G.

К сожалению, доступность и дата выпуска этого телефона на данный момент остается загадкой.

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