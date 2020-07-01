Samsung Galaxy M01s окажется копией Galaxy A10s

В разделе Console на Google Play обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M01s, который еще не был представлен официально. Судя по чипсету MediaTek Helio P22, 2-3 ГБ оперативной памяти и дисплею с разрешением 1520:720 пикселей, перед нами копия модели Galaxy A10s. Этот смартфон оснащается 6,2-дюймовым Infinity-V с разрешением 1520:720 пикселей, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, сканером отпечатков пальцев, сдвоенной основной камерой с датчиками на 13 Мп и 2 Мп, аккумулятором на 4000 мАч и фронтальной камерой на 2 Мп.