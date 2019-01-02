Samsung Galaxy M10 слили в сеть

В последнее время очень много сливов происходит по вине государственных служб. Например, недавно Федеральная служба связи США нечаянно слила в сеть характеристики смартфона Samsung Galaxy M10, который пока что даже не был анонсирован. Как оказалось, это продукт с большим дисплеем на 6 дюймов, который обладает характеристиками среднего класса. Вероятно, корейский бренд хочет покорить рынок своим недорогим устройством, которое отвечает всем запросам современного пользователя. Конечно, до официального релиза можно говорить о том, что это все слухи, но это же не какая-то шарашкина контора, а федеральный орган власти. Думаю, анонс нового смартфона состоится в самое ближайшее время. Уже хочется посмотреть на то, как выглядит Samsung Galaxy M10 и есть ли у него отверстие в дисплее.