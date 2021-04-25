Samsung Galaxy M12 с АКБ на 5000 мАч оценен в 13 тысяч рублей

Компания Samsung представила в России недорогой смартфон Galaxy M12, который может похвастаться аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти оценена в 13 тысяч рублей, а вариант на 4/64 ГБ обойдется в 15 тысяч рублей.

Новинка оснащается модулем NFC (в индийской и европейской версиях его нет), 6,5-дюймовым экраном Infinity-V с разрешением HD+, восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, портом USB Type-C, боковым сканером отпечатков пальцев и 3,5-мм разъемом для наушников.