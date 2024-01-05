Samsung Galaxy M13 5G обновили до One UI 6 на Android 14

Компания Samsung выпустила программную оболочку One UI 6 на основе операционной системы ОС Android 14 для смартфона Galaxy M13 5G. Пока апдейт доступен для индийских пользователей, но в скором времени распространится по всему миру. Помимо всех нововведений, обновление содержит декабрьскую заплатку безопасности.

Напомним, что представленный полтора года назад Galaxy M13 5G характеризуется 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 4 или 6 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопическим сенсором, интерфейсом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт.
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