Samsung Galaxy M16 5G оценили в 130 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy M16 5G, которая работает под управлением новейшей фирменной оболочки One UI 7 на базе операционной системы Android 15. Новинку оснастили 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом 5G, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, корпусом с размерами 164,4:77,9:7,9 мм и обновлениями ОС в течение шести лет. Цена конфигурации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составляет 130 долларов.