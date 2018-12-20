Samsung Galaxy M20 показался на фото и рендерах

В сети появилось живое фото защитного стекла для доступного смартфона Samsung Galaxy M20, который еще не был представлен официально. Судя по снимку, аппарат получит экран с каплевидным вырезом под камеру, а не дисплей Samsung Infinity-U с крошечным круглым вырезом. Также отметим очень узкие рамки как сбоку, так и снизу.

Напомним, что смартфону прочат аккумулятор на 5000 мАч, сдвоенную тыльную камеру камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Ранее смартфон засветился в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие фирменного процессора Exynos 7885, 3 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 8.1 Oreo.