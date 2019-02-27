Samsung Galaxy M30 официально представили

Состоялся официальный анонс смартфона Samsung Galaxy M30, который длительное время обсуждали на просторах интернета. Оказалось, что продукт относится к среднему классу и предоставляет при этом довольно неплохой набор железа и производительную начинку. Пока что детальной информации о стоимости для нашего региона нет, но мы уверены, что гаджет будут как-то пытаться втиснуть в средний сегмент. Именно там у него есть все шансы на успех и покорение потенциальных покупателей. Пока что гаджет выглядит очень привлекательно и он обязательно даст вам возможность попробовать все современные технологии за весьма демократичную цену. Думаю, именно этого смартфона многие фанаты длительное время ждали от корейского производителя.