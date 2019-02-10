Samsung Galaxy M30 с 6,38-дюймовым дисплеем и батареей на 5000 мАч

Samsung обнажил свои планы относительно рынка бюджетных устройств, выпустив недавно серию Galaxy M, в которую вошли Galaxy M10 и M20. Похоже, что серия M также получит модель Galaxy M30, которое оснащено 6,38-дюймовым дисплеем с разрешением 2220x1080 пикселей.

Ожидается, что устройство будет работать на Exynos 7904 Soc с комбинацией памяти 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Galaxy M30 обладает на тройной задней камеры с датчикам на 13MP (F1.9) + 5MP (F2.2) + 5MP (F2.2), в то время как передняя камера на 16MP (F2.0). Под капотом M30 установлен аккумулятор на 5000 мА. Устройство будет доступным в градиентном синем и черном цвете.