Samsung Galaxy M30 в урезанном виде

Компания Samsung достаточно активно работает над своими доступными смартфонами и устройствами среднего класса. Это позволяет производителю легко обходить конкурентов в плане продаж и зарабатывать прибыль на тех рынках, где других компаний просто нет. Теперь вот производитель решил, что можно не морочить себе голову с новыми моделями и можно вполне спокойно выпускать смартфоны среднего класса, просто в урезанном варианте. К примеру, гаджет Samsung Galaxy M30 пользуется повышенным спросом на рынке и его просто немного упростили, чтобы цена стала ниже. Это даст возможность тем, кто давно хотел себе такое устройство, получить чуть меньше оперативной памяти, но за более адекватные деньги. И это отличное предложение, лучшее за свои деньги.